Menopozda hormon tedavisi gerektiren durumlar

Hormon tedavisi gerektiren durumlar

● Rahim kanseri olan hastalar

● Meme kanseri olan hastalar

● Akut karaciğer hastalığı olanlar

● Akut damar hastalığı (pıhtı vs)

● Sinir sistemi ve gözle ilgili damar hastalığı olanlar.

NE ZAMAN BAŞLAR?

● Menopoz yaşı kadının beslenmesine, aile ve ırkî özelliklere ve yaşama tarzına göre değişmek üzere 40-55 yaşları arasında başlar.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

● Adet kanamalarının kesilmesi

● Sıcak basmaları, gece terlemeleri

● Çarpıntı, uykusuzluk, ağlama nöbetleri

● Sinirlilik, depresyon, unutkanlık

●Zihinsel fonksiyonların yavaşlaması, konsantrasyon güçlüğü

● Cilt kuruluğu, saç dökülmesi ve kilo almaya yatkınlık

●Eklem ağrıları, osteoporoz..

PREMENOPOZ NEDİR?

● Menopozun ilk belirtilerinin görüldüğü dönemdir. Bu dönemin uzunluğu her kadında farklı olabilir. (1-5 yıl)

Tedavisi nedir?

● Menopoz sürecinde yaşanan problemleri lokal ya da ağızdan uygulanan östrojen (hormon) tedavisi ile azaltmak ve hatta tam olarak düzeltmek mümkündür. Kontrollü olarak yapılan menopoz tedavisi belirgin yan etkiye yol açmaksızın menopoz sürecinin şikayetlerini önleyebilmektedir.

İLAÇLA İYİLEŞİR Mİ?

● Menopozun tedavisi sadece ilaç tedavisi ile değil hayat tarzınıza özen göstermekle mümkündür

● Diyete dikkat edin, kolesterolü yükselten gıdalardan kaçının, kalsiyum alımını arttırın.

● Düzenli egzersiz yapın, yeterli ve düzenli uyuyun.

● Keyifsiz olduğunuz zaman bir süredir hiç aramadığınız: arkadaşınızı arayın. Onunla yeniden sohbet etme mutluluğunu yaşayın. Zor bir gün geçireceğinizi düşünüyorsanız güzel bir hanım olduğunuzun hatırlayın. En azından huy güzelliğinizle etrafınızda topladığınız sempatiyi hatırlayın..

● Baharın sesini dinleyin, huzur bulacaksınız. Ayrıca ibadet, ve şükretmek size huzur verecektir. Şunu hiç unutma yın: En değerli şey sağlığınızdır. Eğer buna sahipseniz düşündüğünüzden bile şanslısınız. Kendinizi kuvvetli hissettiğiniz an, menopozun getirdiği sorunlarla daha kolay başa çıkar ve göğüslersiniz.

Menopoz çayı tarifi 1

Sıkıntı ve sıcak basmalarına karşı özel bir çay:

* Yarım tatlı kaşığı anason

* Bir tutam civanperçemi

Bir fincan sıcak suyun içine anason ve civanperçemini koyun, bir süre demlenmeye bırakın.

İkindi Akşam saatleri arasında 2 fincan için. Ayrıca gündüz saatlerinde de 2 fincan ada çayı içerseniz daha etkili olur. Her iki çay da doğal fito östrojenler içerdikleri için menopoz çağındaki kadınlara doğal destek olarak rahatlatıcı etki gösterir. Özellikle civanperçemi ve anason sıcak basmalarını önlemeye ve gece rahat uyumaya yardımcı olur.

Menopoz çayı tarifi 2

1 çay kaşığı kadar kara hindiba, mercanköşk ve anason, 3-5 yaprak tane nane, 3 su bardağı kadar su ve 3-5 çay kaşığı limon suyu. Malzemelerimizi hazırladıktan sonra kaynamış suyun içine saydığımız malzemeleri atarak kaynamasını ve demlenmesini bekliyoruz. Ardından da tüketiyoruz. Düzenli olarak tüketildiği takdirde menopoza olumlu etkileri bulunmaktadır.