0553 313 94 23

Menemen’de başkan adaylarının kongre gerginliği devam ediyor

Spor Toto 1.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
Menemen’de başkan adaylarının kongre gerginliği devam ediyor

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor’da, 25 Mayıs’ta gerçekleşen olaylı kongre sonrasında kulüp kurucularından Fikret Uzun, yaşanan tüm süreçlerin değerlendirmesini yapacağı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda eski Belediye Başkanı Tahir Şahin’e eleştirilerde bulunan Uzun, "Kulüp çalışmalarının devam edebilmesi için mahkemenin tedbir kararının kalkmasını biz istedik" dedi.


Spor Toto 1. Lig’in yeni ekibi Menemenspor’da tartışmalar devam ediyor. Olaylı kongre sonrası kulüp kurucularından Fikret Uzun da bir basın toplantısı düzenleyerek kendini savundu. "Lisans ve tescil işlemleri için tedbir kararının kaldırılmasını biz istedik" diyen Uzun, gelinen süreci anlattı.



"Kayyum değil sizin yaptıklarınız yüzünden oyuncu gelmez"


Uzun, Tahir Şahin’e eleştirilerde bulunarak, "Kulüp çalışmalarının devam edebilmesi için mahkemenin tedbir kararının kalkmasını biz istedik. Bize hain dediler. Biz kulübümüzü engellemeyiz. Gerektiği noktada transferlerin yapılmasını istedik, bu süreçte transfer yapılmadı. 25 Mayıs’ta yapılan kongreden 20 saat önce kulübe 199 kişi usulsüz şekilde üye yapılıyor. O gün orada antidemokratik uygulamalarla seçim yapıldı. Bizi suçluyorlar, ’transfer yapamıyoruz, hoca getiremiyoruz’ diyorlar. Bir tane transferi yok, yapılan çalışma yok, kayyumun olduğu yere oyuncu gelir mi? Ben futbol oynadığım dönemlerde kulüp ile anlaşmadan önce oradan bir arkadaşımı arar kulübün durumunu sorarım. Siz kulübü şampiyon yapan oyuncunun parasını ödemezseniz, şampiyonluk primini ödemezseniz, kayyum değil, sizin yaptıklarınız yüzünden oyuncu gelmez. Tahir Şahin, Menemen Belediyespor’da büyük işler başardı. Heykeli dikilecek konumdayken aralık ve mayıs ayları arasında yaptıklarıyla kulüpten gitmesi gereken bir adam haline geldi" diye konuştu.


Fikret Uzun’un avukatı Deniz Karakurt, üç ayrı davalarının olduğunu ve genel kurulun iptalini beklediklerini söyledi. Karakurt, "Genel kurulun açıklamasını hocamız yaptı ki zaten yok hükmündedir. Kayyum için başvurumuz var; fakat beklemedeyiz. Kulübün lisans ve tescillerinin yapılmasını, teknik işlerin bitmesini bekliyoruz. 10 gün sonra yönetime tedbirin yeniden konması konusunda itiraz edeceğiz" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
    1. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor'da
    2. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    3. Azerbaycan ile e-devlette iş birliği
    4. CHP'de "Ben başlattım" kavgası!
    5. Eski Bakan Yücel Seçkiner vefat etti
    6. Nijerya'da 122 silahlı çete üyesi..
    7. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Prens..
    8. Bakan Kasapoğlu’ndan Yücel Seçkiner..
    9. Birleşmiş Milletler'den Mali için acil..
    10. Polisle çatışan hırsızlık zanlıları..
    11. Marcelo Goiano, Demir Grup Sivasspor’da
    12. Ekili arazi çıkan yangında küle döndü
    13. Arap ve İslam ülkelerine Yüzyılın..
    14. IMF Başkanı Lagarde Malezya'da
    15. Mikail Özerler’den altın madalya
    16. Motorine 22 kuruş zam
    17. DÜZELTME - "Motorine 29 kuruş zam"..
    18. ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri..
    19. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    20. Eski Spor Bakanı hayatını kaybetti
    21. Alanya’da silahlı kavga: 1 yaralı
    22. TİKA'dan Ürdün'de tarıma destek
    23. Mustafa Destici'den seçim sonuçları..
    24. LGS'de acı tablo! Milli Eğitim,..
    25. LGS Türkiye birincisi devlet okulundan
    26. Afyonkarahisar’da trafik kazası: 3 ölü
    27. Göç ve Uluslararası Koruma Projesi
    28. SPK haftalık bülteni
    29. ABD Başkanı Trump'tan flaş İran kararı
    30. Meteorolojiden flaş uyarı! Sıcaklıklar..
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    AK Partili isimden flaş açıklama: Toparlanın gitmiyoruz
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı