Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda? Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?
Youtube'da Şubat 2021'de en çok izlenen videoları açıkladı. Youtube’da en çok hangi videolar izleniyor? Youtube izlenme listesine Mendirman Celaleddin dizisi de girdi. Peki Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler? Mendirman Celaleddin dizisi konusu ne?
Başrolünde Emre Kıvılcım'ın yer aldığı 'Mendirman Celaleddin' dizisi 535 bin izlenme ile trend videolar arasında yer alıyor. 14 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan dizi Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatıyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş: Osman’ gibi dizileriyle de biliniyor. Emre Kıvılcım Mendirman Celaleddin dizisinde Cellaleddin Harzemşah karakterini oynuyor.
Mendirman Celaleddin Oyuncuları
Emre Kıvılcım
Cemal Hünal
Levent Özdilek
Ali Sinan Demir
Kaan Yalçın
Oğuzhan Yarımay
Alisher Uzoqov
Javohir Zokirov
Yulduz Rajabova
Shahzoda Matchanova
Ege Atabek Uymaz
Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda?
Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu. Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda? Dizi, Milly TV'de yayınlanıyor.