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Medya Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda? Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?
Medya

Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda? Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?

Youtube'da Şubat 2021'de en çok izlenen videoları açıkladı. Youtube’da en çok hangi videolar izleniyor? Youtube izlenme listesine Mendirman Celaleddin dizisi de girdi. Peki Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler? Mendirman Celaleddin dizisi konusu ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-01 15:30:00 - 2021-03-01 15:33:48
Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda? Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimler?

Başrolünde Emre Kıvılcım'ın yer aldığı 'Mendirman Celaleddin' dizisi 535 bin izlenme ile trend videolar arasında yer alıyor. 14 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan dizi Celaleddin Harezmşah'ın hayatını anlatıyor. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, ‘Diriliş Ertuğrul’ ve ‘Kuruluş: Osman’ gibi dizileriyle de biliniyor. Emre Kıvılcım Mendirman Celaleddin dizisinde Cellaleddin Harzemşah karakterini oynuyor.

Mendirman Celaleddin Oyuncuları

Emre Kıvılcım

Cemal Hünal

Levent Özdilek

Ali Sinan Demir

Kaan Yalçın

Oğuzhan Yarımay

Alisher Uzoqov

Javohir Zokirov

Yulduz Rajabova

Shahzoda Matchanova

Ege Atabek Uymaz

mendirman celaleddin dizisi

Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda?

Yenilmez hükümdar Cengiz Han’ın ordularını üst üste mağlup edip, Moğol ordularının yenilemeyeceği efsanesini yerle bir eden, “gerçek bir kahraman ve devlet adamı”. Harzemşahlar Devleti’nin son lideri Celalettin Harzemşah’ın hayatı dizi oldu. Mendirman Celaleddin dizisi hangi kanalda?  Dizi, Milly TV'de yayınlanıyor. 

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