Menajerinden flaş açıklama: 'Fenerbahçe ve Galatasaray bana Babel'i soruyor'

Menajerler kulüplere rest çekmeyi seviyor… Bunlardan birisi de Ryan Babel’in menajeri Winnie Haatrecht. Sezon başında oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmesi, Negredo kadar olmasa da zam yapılmasını istemişti. Hatta Babel de bizzat yöneticilere giderek bu isteğini yinelemişti.

Haatrecht bir kez daha ortaya çıktı. Yöneticilerle görüştü. Babel’in sözleşmesine zam istedi. En az 2 yıllık yeni sözleşme istedi. Tehditte etti: Eğer Ocak’a kadar sözleşmeyi yenilemezseniz, Babel bedelsiz olarak takımdan ayrılacak. Yurt dışından isteyen pek çok takım var. Sadece yurt dışından değil Fenerbahçe ve Galatasaray da bana Babel’in durumunu soruyor.