Menajeri resmen açıkladı! Fenerbahçe'den teklif aldık

Belçikalı stoper Boyata'nın menajeri Jacques Lichtenstein, yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin aralarında bulunduğu 3 kulüpten oldukça yüksek teklifler geldiğini açıkladı.

Lichtenstein yaptığı açıklamasında, 'Daha önce Fulham, Olympiakos ve Fenerbahçe'nin ilgili oldu. 7-8 milyon pound civarında teklifler geldi fakat Celtic finansal konuda herhangi bir sıkıntısı olmadığı için teklifleri kabul etmedi. Fakat burada ilginç bir durum var çünkü bu teklifleri reddedecek kadar güçlü olan Celtic, Boyata'ya güçlü bir teklif yapacak parası olmadığını söylüyor. Ufak bir sakatlığı olan Boyata, kendini riske etmek istemediği için 4 ay daha bekleyecek ve istediği bir kulübe bedava olarak transfer olacak.' dedi.

Menajerin açıklamalarına göre teklifi kabul görmeyen Fenerbahçe isterse 27 yaşındaki Boyata'yı Ocak ayında bonservissiz olarak transfer edebilecek.

(Skorer)