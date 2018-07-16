Menajeri duyurdu: 'G.Saray'dan teklif...'

Luis Neto'nun menajeri Orçun Yücel, konu hakkında A Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Luis Neto hakkında yapılan açıklamalar;

"Galatasaray'a bir teklifimiz olmadı. Onlardan da bir teklif yok. Biz de basından takip ediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil"

İLK TERCİH FENERBAHÇE

"Sezon sonunda başkanlık seçimi sebebiyle transfer görüşmesi yapacak ortam yoktu. Eğer Cocu ve yeni yönetim isterse oyuncumun ilk tercihi Fenerbahçe olacaktır"