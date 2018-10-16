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Menajeri doğruladı! Beşiktaş'tan sürpriz stoper atağı

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Midtjylland’ın 27 yaşındaki savunma oyuncusu Erik Sviatchenko’yu gündemine aldı.

16 Ekim 2018 Salı 02:52
Menajeri doğruladı! Beşiktaş'tan sürpriz stoper atağı

DAİLY Record’a göre Beşiktaş, Erik Sviatchenko’yu transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Danimarka’nın Midtjylland kulübünde forma giyen 27 yaşındaki stoper Siyah-Beyazlılar’ın 1.5 milyon euro bonservis bedeli teklif ettikleri bildirildi. Danimarka Milli Takımı’nın da formasını giyen Ukrayna asıllı oyuncu için yapılan girişimlerin olumlu ilerlediği de belirtildi. Beşiktaş’ın bu oyuncuyu sözleşme imzalattırmak için iyi bir fırsat yakaladığı bildirilen haberde, Kara Kartal’ın Celtic’te oynadığı dönemde de bu oyuncuyla ilgilendiği bildirildi.

MENAJERİ DOĞRULADI

Oyuncunun kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı stoperin temsilcisi Allan Bak Jansen de oyuncusuna Türkiye ve İngiltere’de ilgi olduğunu doğrularken, kulüp ismi vermemeye özen gösterdi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 02:52
  1. Beşiktaş
  2. Erik Sviatchenko
  3. Midtjylland
  4. Danimarka
  5. Stoper

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