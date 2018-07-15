0553 313 94 23

Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor

Orta sahada sıkıntı yaşamaya devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı. Siyah Beyazlıların eski oyuncusu Fernandes'in menajeri Paulo Barbosa, Beşiktaş'ın Fernandes'e olan ilgisini doğruladı.

15 Temmuz 2018 Pazar 15:43
Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Manuel Fernandes'ti. Siyah Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova forması giyen eski oyuncularını geri alabilmek için büyük bir çaba harcadığı öne sürülmüştü. Rus ekibiyle bir yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyla ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan flaş bir açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Barbosa, oyuncusunun geleceğine yönelik olarak verdiği son demeçte Kara Kartal'ın Fernandes'e olan ilgisini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, bu yaz Fernandes'le sözleşme imzalamak istiyor. Bununla birlikte Manu'nun arzusu Lokomotiv'de kalmak." (FANATİK)

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 15:43
  1. Manuel Fernandes
  2. Beşiktaş
  3. Anderson Talisca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "O gün dur dedik, ekmeklerimizi böldürtmedik"
    1. "O gün dur dedik, ekmeklerimizi..
    2. Adapazarı'nda sel: Araçlar suda mahsur..
    3. Yaşlı adam oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    4. 15 Temmuz Destanı'nın Kahramanları 3...
    5. Irak'ta flaş gelişme! Kritik isim..
    6. Hamileyken ne kadar uyunulur?
    7. FETÖ'cü darbecileri böyle..
    8. Siyonist İsrail'den Gazze'ye iki yeni..
    9. FETÖ'cü hainler 1 trilyon doları..
    10. Ebru Özkan Türkiye'ye dönüyor
    11. Çocuklarda davranış problemleri..
    12. Eren'in annesinden ilk açıklama
    13. Kaftancıoğlu'ndan skandal 15 Temmuz..
    14. Tırın önüne atladı: Cesedi 500 metre..
    15. Emekli astsubaylardan Ömer..
    16. Flaş itiraf! 'Ronaldo'yu bize önerdiler'
    17. Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor
    18. Dünya ülkeleri, 15 Temmuz şehitlerini..
    19. Bebek ne kadar emzirilmelidir?
    20. Dera'da zorunlu tahliyeler başladı!
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!