Menajeri doğruladı! Beşiktaş onu istiyor

Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmasından sonra orta saha arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de Manuel Fernandes'ti. Siyah Beyazlılar'ın Lokomotiv Moskova forması giyen eski oyuncularını geri alabilmek için büyük bir çaba harcadığı öne sürülmüştü. Rus ekibiyle bir yıl daha kontratı olan 32 yaşındaki Portekizli futbolcuyla ilgili menajeri Paulo Barbosa'dan flaş bir açıklama geldi.

"BEŞİKTAŞ İSTİYOR"

Barbosa, oyuncusunun geleceğine yönelik olarak verdiği son demeçte Kara Kartal'ın Fernandes'e olan ilgisini doğrularken şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş, bu yaz Fernandes'le sözleşme imzalamak istiyor. Bununla birlikte Manu'nun arzusu Lokomotiv'de kalmak." (FANATİK)