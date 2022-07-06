Her yıl olduğu gibi temmuz ayı, maaş zammı konusunda yaşanan gelişmelerle başladı. Memurlar ve emekliler bayram öncesinde zamlı maaşlarını alıp alamayacaklarını merak ediyor.

Memur emekli maaşları ne kadar oldu? En düşük memur maaşı ne kadar?

Yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. Bu kapsamda, temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıktı.

2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendi.

Temmuzdan geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42,35 oldu.

Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 34,69 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 41,69 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 42,35 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde Temmuz 2022 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylıkları şu şekilde belirlendi:

Memurlara zamlı maaş ne zaman yatacak? Zamlı emekli aylıkları ne zaman yatacak?

Memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Haziran’da yapılan kabine toplantısının ardından konu hakkında açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı memur maaşları 8 Temmuz'da zamlı halde ödenecek” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca 8 Temmuzda engelli ve yaşlı maaşları da zamlı olarak hesaplara yatırılacak.

BAĞ-KUR emeklisi için ödemeler;

Tahsis numarası son rakamı 9,7,5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında,

Tahsis numarası son rakamı 8,6,4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak.

SSK emekli maaşları için ödemeler;

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.