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Memura müjde! 3 zam birden geliyor

Milyonlarca memur yılbaşında yüzde 4 zam + yüzde 3.17 enflasyon farkı alırken aile yardımında da artış olacak. 2 çocuklu bir memurun alacağı aile yardım ödemesi 396 liraya çıkacak.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:18
Memura müjde! 3 zam birden geliyor

Memurlara Temmuz'dan sonra Ocak'ta da 3 zam göründü. Enflasyon tahminleri memurlara Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammına ilaveten fark da yansıtılabileceğini ortaya koyarken, bir artış da aile yardımında olacak.

GELİRLER YÜKSELECEK

Toplu sözleşmeye göre; memurlara Ocak'ta yüzde 4 zam yansıtılacak. Ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 3.5'i aşarsa enflasyon farkı verilecek. Aile yardımı da memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketi, memurlara enflasyon farkı çıkabileceğini ortaya koyuyor. Anketteki tahminlere göre, 2018'in ikinci yarısında enflasyon yüzde 6.67 olarak gerçekleşecek. Bu tahmin tutarsa, memurlara yüzde 3.17 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurlara Ocak'ta yüzde 4 zam ve yüzde 3.17 enflasyon farkı yansıtılacak. Bu artışla birlikte aile yardımı da yükselecek. Çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradan 269,73 liraya ulaşacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan 63,20 liraya, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 31,60 liraya çıkacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura halen aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 396,13 liraya yükselecek..

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 10:18
  1. memur zammı
  2. memura zam

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