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Ekonomi Memur ve emeklinin zam oranı değişti
Ekonomi

Memur ve emeklinin zam oranı değişti

TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasının ardından memur ve emeklinin temmuz ayındaki zam oranı değişti. Şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 10:47:00 -
Memur ve emeklinin zam oranı değişti

Milyonlarca emekli memurun maaş farkı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklarken maaş zamları için hesap değişti.

Haziran verileri kaldı

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamı ile 5 aylık maaş farkı netleşmiş olurken geriye sadece Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.

5 aylık oran yüzde 35,64

Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.

Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile beraber 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.

Memura toplu sözleşme farkı

Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor.

Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Yani memur ve memur emeklileri için 5 aylık süreçte yüzde 35,14 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 5 aylık oranda zamlanırsa 3391 TL seviyesine çıkacak.

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Yorumlar

Dikkat

Yeni Akit enflasyon farkını zam olarak haber yapıyor. ENAG enflasyonunu haber yapmıyor. Gerçeklerini gizleyendir, her zaman karanlıkta kalırlar..

Dostça

... Gerçek enflasyon bu mu Ocak ayında evinize aldığınız çay şeker yağ yüzde 30 mu zamanmış..
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