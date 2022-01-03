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Ekonomi Memur ve emekli zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar?
Ekonomi

Memur ve emekli zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar?

Milyonların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Memurlar ve emekliler 2022 yılına ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Peki, memur maaş zammı ne zaman açıklanacak? En düşük emekli maaşı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2022-01-03 09:34:00 -
Memur ve emekli zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar?

Emekli ve memurların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Peki, zam ne zaman belli olacak?

Memur ve emekli zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı ne kadar?

Yeni yılla birlikte memur ve emekliler maaşlarına ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladı. Bugün saat 10.00’da 2021 Aralık ayı enflasyon rakamı TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece maaş zammı netlik kazanacak.

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