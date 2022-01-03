Memur enflasyon zammı son dakika ne kadar? 2022 memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu!

Memur zammı 2022 belli oldu mu? Memura ne kadar zam yapılacak? 2021 Aralık enflasyon oranı ne kadar geldi? 13.5 milyon memur ve emeklinin Ocak ayı maaş zammını belirleyecek olan Aralık ayı enflasyonu rakamları açıklandı. enflasyon Aralık ayında rekor kırarak yüzde 13.18 arttı. Yıllık enflasyon 36.08 oldu. 21021 aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı enflasyon farkı zam oranı da netleşti. 2022 memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu. Peki 2022 memur ve emekli maaş zammı ne kadar? Memurlar ne kadar zam alacak? Memur emeklisi 2022 zammı ne kadar oldu? İşte memur ve emekli zammı son dakika detayları.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak? Enflasyon aralıkta yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2021 dönemi ile yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Memur ve emeklinin maaşlarına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazandı. 2021 yılı temmuz-kasım döneminde, enflasyon temmuzda 1,8, ağustosta 1,12, eylülde 1,25, ekimde 2,39, kasımda 3,51 olmak üzere toplam 10,07 olarak gerçekleşmişti.

2021 aralık dönemi enflasyonu ise 13,58 oldu. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon 23,65 olarak gerçekleşti.

Memur ve emekli maaş zammı 2022 ne kadar?

Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.