Emekli maaş zam oranı 2022 | Ocak ayının ilk günleri emekliler için bolca heyecanla geçiyor. Emekli maaşlarının belli olması için enflasyon rakamları bekleniyor. Peki, asgari ücret zam oranı belli oldu mu?

Memur emekli maaş zammı! Emekli maaşı hesaplama 2022

Memur ve emekli maaşlarına her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon oranında zam yapılıyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli maaşlarına yapılan zam da belli olacak. Aralık 2021 enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Ocak Pazartesi günü açıklanacak. Asgari ücret zammında olduğu gibi memur ve emekli zam oranının da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.

Kasım ayı enflasyon rakamlarının ardından yüzde 12.46'lık zam oranı kesinleşmişti. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ise zam oranı belli olacak. Beklentiler ise yüzde 5 ile 10 arasında...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50'lik artışın ardından emekli ve memur maaşlarına da ek zam uygulanması konusunda bir beklenti oluştu. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak.

Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20’ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7’lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

Temmuz-kasım dönemi enflasyon yüzde 10,4

TÜİK verilerine göre, 2021'in ilk altı ayında (ocak-haziran) enflasyon oranı yüzde 8,45 olmuş, böylece memur ve memur emeklileri için bu dönemde yüzde 5,45 düzeyinde enflasyon farkı ortaya çıkmıştı.

Temmuz-kasım döneminde enflasyon yüzde 10,4 oranında gerçekleşti. Aralık ayı enflasyonuyla 2021'in ikinci 6 aylık dönemine ait enflasyon rakamı netleşecek.

AA Finans'ın 21 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, bu oran ortalama yüzde 8,54 olmuştu.

Bu tahminin (yüzde 8,54) gerçekleşmesi halinde 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu için oran yüzde 19 düzeyinde olacak.