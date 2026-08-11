Meme kanserinin ilk belirtileri nelerdir? Halen masum sanılıyor! Kadınlar dikkat erken tanı fırsat! Hafife alma...

Meme kanseri, dünyada ve Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Erken teşhis edildiğinde tedavi başarı oranı %90'ın üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle meme kanserinin ilk belirtilerini bilmek ve düzenli kontrol alışkanlığı edinmek hayati önem taşır. Leyla Ataman'ın sunduğu Check-Up programında Prof. Dr. Şükrü Aktan, meme kanserinin ilk belirtilerini ve erken tanının önemini şöyle anlatmıştır.

Meme Kanseri Nedir?

Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan habis (malign) bir tümördür. Meme bezlerinden (lobüler kanser) veya süt kanallarından (duktal kanser) kaynaklanabilir. Hem kadınlarda hem de çok daha nadir olarak erkeklerde görülebilir.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 25.000 yeni meme kanseri vakası teşhis edilmektedir. Her 8 kadından 1'i yaşamı boyunca meme kanseri riski taşımaktadır.

Meme Kanserinin İlk Belirtileri

İşte dikkat etmeniz gereken başlıca belirtiler:

1. Memede Kitle veya Sertlik

En yaygın belirtidir. Memede veya koltuk altında ağrısız, sert ve düzensiz kenarlı bir kitle hissedilmesi. Tüm kitleler kanser olmasa da her yeni kitle mutlaka doktor tarafından değerlendirilmelidir.

2. Meme Şekil veya Boyutunda Değişiklik

Bir memede belirgin büyüme, küçülme veya şekil bozulması olması. İki meme arasında daha önce olmayan asimetri fark edilmesi.

3. Meme Derisinde Değişiklikler

Portakal kabuğu görünümü: Deride gözeneklerin belirginleşip portakal kabuğu gibi pütürlü hal alması.

Kızarıklık veya döküntü: Sürekli olan, iyileşmeyen kızarıklık.

Çukurlaşma: Deride içe doğru çekilme.

Kalınlaşma veya soyulma: Özellikle meme ucu çevresinde.

4. Meme Ucunda Değişiklikler

İçe çekilme: Meme ucunun daha önce normal iken içe doğru çekilmesi.

Akıntı: Özellikle tek memeden gelen kanlı veya şeffaf akıntı.

Kabuklanma veya yaralar: Meme ucu ve çevresinde iyileşmeyen yaralar.

5. Koltuk Altında Şişlik

Koltuk altı lenf bezlerinde ağrısız şişlik meme kanserinin yayıldığının işareti olabilir.

6. Ağrı

Meme kanseri genellikle ağrısız başlar. Ancak ileri evrelerde memede veya meme ucunda sürekli ağrı hissedilebilir. Meme kanserinin en yaygın ve ilk fark edilen belirtisi, meme içinde veya koltuk altında genellikle ağrısız, sert ve sınırları düzensiz bir kitle veya şişlik ele gelmesidir.

Kısaca; Meme kanserinin en yaygın ilk belirtisi, genellikle ağrısız, sert, sınırları düzensiz ve meme dokusu içinde hareket etmeyen bir kitle veya yumru varlığıdır.

Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen ve ölüm listelerinin başında yer alan kanser türüdür. Erken tanı hayat kurtarır. 20 yaşından sonra aylık kendi kendine muayene, 40 yaşından sonra ise düzenli doktor kontrolü ve mamografi taraması yapılması gerekir.

Meme kanserinin en belirgin belirtisi...

Meme kanserinin en belirgin belirtisi, memede ya da koltuk altında ele gelen sert, genellikle ağrısız ve sınırları düzensiz bir kitle (şişlik) varlığıdır. (Meme kanserinin ilk belirtisi genellikle memede kitledir.)

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