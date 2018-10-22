Melisa çayı kabızlığa çare



Limonu andıran hoş kokusu ve aroması ile Melisa bitkisinin çayı yemeklerden sonra içildiğinde hazımsızlık, gaz ve şişkinlik ve bilhassa kabızlık gibi sorunların giderilmesinde yardımcı.

Melisa yapraklarının çay halinde hafif ve orta derecede vakalarda etkili olduğu, yatıştırıcı etkiye sahip ilaçların kuvvetli etkisine bağlı olarak ortaya çıkan sersemlik, araç ve cihaz kullanma güçlüğü ve bağımlılık gibi önemli istenmeyen etkilere yol açmadığı bilinmekte..

Melisa, hazımsızlık, gaz, şişkinlik, kolik gibi sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde yararlı.. Diğer taraftan, bazı hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak tedavi uygulamalarında da yer almakta..

Gençlere ve yaşlılara

Bunlar arasında ağrılı adet, baş ağrısı, diş ağrısı, melankoli, histeri, kusma, yüksek tansiyon, kronik bronşsal mukoz membran yangısı bulunuyor. Melisa içerisindeki maddelerden biri beynin öğrenme ve algılama işlevlerini desteklediği bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu bakımdan melisa çayının gerek gençlerde ve gerekse ileri yaşlarda yararlı..