Melik Yaşar Kimdir? Ak Parti Çat Belediye Başkan adayı Melik Yaşar

Ak Parti Erzurum ilçe belediye başkan adayları açıklandı. 2019 yılı yerel seçim için Erzurum Ak Parti il ilçe belediye başkan adayları isim listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıkladı. Ak Parti Erzurum Çat belediye başkan adayı Melik Yaşar oldu. Peki, Melik Yaşar kimdir? Melik Yaşar kaç yaşında?

Melik Yaşar Kimdir?

01.03.1973 yılında Çat’ta dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini Çat İlçesinde tamamlayarak, lise eğitimi için Erzurum’a yerleşmiştir. Eğitimini bitirdikten sonra Çat ilçesine geri dönerek ticari hayata atılmıştır. 19941995 yılında vatani görevini tamamlamak üzere askere gitmiştir. Kuruluşundan bu yana a gönül verdiği, AK Parti’ye 2001 yılında kayıt olup, aktif olarak sırasıyla 20022004 İlçe yönetim kurulu üyeliği ve aynı zamanda Çat 9 Mart Spor Kulübü Başkanlığını yapmıştır, 20042014 yılları arasında AK Parti İlçe Başkanlığı görevine seçilip 10 yıl boyunca bu görevini layığı ile yerine getirmiştir.