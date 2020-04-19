Melekotunun faydaları saymakla bitmiyor!

Melekotu, gövdesi silindirik ve boyu 3 metre kadar olan, hoş kokulu, otsu bir bitkidir. Boyuna çizgiler vardır, içi boştur. Mavimtırak yeşil veya kırmızı renkte olan melek otunun çiçekleri beyazdır. Melek otu, kökü ve rizomlarında uçucu bir yağ ve tanen ihtiva etmektedir. Melek otu, yaz ve sonbahar aylarında toplanıp kurutulmaktadır. İşte melek otunun sağlığa sağladığı yararlar...

Melek otunun yararları

- Mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir.

- Sinirleri kuvvetlendirir. Spazmları giderir.

- Astım nöbetlerini giderir.

- Kuvvet ve iştah verir.

- Nekahat devresinin kısa sürmesini sağlar.

- Yapraklarından çıkan suya bir parça pamuk bastırılıp diş çürüğüne konursa, ağrıyı keser.

- Kan dolaşımını düzenler.

- Vücudun terlemesini sağlar.

- Kurutulmuş melekotu dövülüp başa sürülecek olursa, bitleri öldürür.