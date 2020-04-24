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Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi öldü

2020-04-24 18:15:30 -
Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 99 kişi öldü

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkesi Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1069'a, vaka sayısı da 1089 artarak 11 bin 633'e ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 2 bin 627 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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