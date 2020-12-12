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Aktüel Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı
Aktüel

Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 11:11:55 -
Meksika, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının kullanımını onayladı

MEXICO CITY (AA) - Meksika, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını onayladı.

Meksika'nın Tıbbi Güvenlik Komisyonu, ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verdi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, İngiltere, Kanada ve Bahreyn'in ardından Meksika'nın Kovid-19 aşısının acil kullanımına onay veren 4'üncü ülke olduğunu belirtti.

Lopez-Gatell, ilk etapta 250 bin doz aşı alınacağını ve aşı çalışmalarında önceliğin sağlık çalışanlarına tanınacağını kaydetti.

Ülkede 1,6 milyon sağlık çalışanı bulunurken, başlangıçta sipariş edilen aşı sayısının yetersiz olduğunun altını çizen Lopez-Gatell, yine de aşının Meksika için büyük bir umut olduğunu ifade etti.

Meksika'da aşılamalara gelecek haftadan itibaren başlanması bekleniyor.

Ülkede 1 milyon 229 bin 379 kişi salgına yakalanırken Kovid-19 nedeniyle 113 bin 13 kişi yaşamını yitirdi.



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