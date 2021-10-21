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Aktüel Mehmetçikten kaçış yok! 2 PKK’lı terörist daha imha edildi
Aktüel

Mehmetçikten kaçış yok! 2 PKK’lı terörist daha imha edildi

Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde dün 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 13:22:00 -
Mehmetçikten kaçış yok! 2 PKK’lı terörist daha imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

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