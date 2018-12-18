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Mehmet Zeki Çelik fırtınası Fransa'yı vurdu!

Fransız ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

18 Aralık 2018 Salı 21:12
Mehmet Zeki Çelik fırtınası Fransa'yı vurdu!

Fransa Liginde Lille forması giyen Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik, gösterdiği performansla dikkat çekmeye devam ediyor.

Takımının ligde 2. sırada olmasında önemli pay sahibi olan Türk sağ bek, yaptığı 4 asist ile asist krallığında ilk 10 sırada yer almayı başardı. 6 asistli Depay ve Di Maria, ligin asist lideri konumunda yer alırken Neymar ise 5 asist yaptı. Milli futbolcu ise bu isimlerle birlikte kendisine ilk 10'da yer buldu.

En çok asist yapan defans oyuncusu

Asist krallığında 9. sıraya çıkan Mehmet Zeki, Nimes maçında yaptığı asist ile ligin en çok asist yapan futbolcusu oldu. Nimes'e karşı alınan 3-2'lik galibiyette önemli pay sahibi olan Mehmet Zeki, maçta 30 başarılı pas verirken bu alanda da 2. sırada yer aldı.

Bonservis bedeli yarım sezonda arttı

Fransa'da Mehmet Zeki Çelik'in performansı Lyon'un sağ beki Kenny Tete ile kıyaslanırken 21 yaşındaki Türk futbolcunun piyasasının yarım sezonda 2.5 milyon eurodan 6 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi.

Sezon başında İstanbulspor'dan Lille takımına 2.5 milyon euroya transfer olan Mehmet Zeki Çelik, Fransa'da şu an en iyi sağ bekler arasında gösteriliyor.

(Sporx)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 21:12
  1. İstanbul
  2. Fransa
  3. Neymar
  4. İstanbulspor
  5. Mehmet Zeki Çelik

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