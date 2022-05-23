Mehmet Yılmazer kimdir? AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yılmazer mesleği ne?

Av. Mehmet Yılmazer, Ankara Barosu'nda 16580 sicil numarası ile avukatlık yapmaktadır. Mehmet Yılmazer’in kendi internet sitesinde özgeçmişi şöyledir: "Mehmet Yılmazer, Rekabet Hukuku alanında 15 yıldan fazla deneyime ve LL.M sahibi, deneyimli, Türk nitelikli bir avukattır. Yılmazer, kurumsal işlemler, elektrik tedarik işletmelerinin özelleştirilmesi, elektrik alım sözleşmeleri, elektrik ticaret sözleşmeleri (EFET), elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin özelleştirilmesi, ham petrol boru hattı projeleri dahil olmak üzere Türkiye'de ve yurtdışında çok çeşitli konularda görev almıştır. , rafineri projeleri, hidroelektrik santrali ve rüzgar santrali projeleri, EPC sözleşme müzakereleri, uyuşmazlık çözümü, enerji ve uluslararası ticari tahkim ve Türk davaları. Yılmazer, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Üretiminde Kullanılması gibi enerji ile ilgili mevzuat taslağının taslağına 6698 sayılı Kanun ile katılmıştır. 5346 sayılı Kanun ile Elektrik Piyasası Kanunu ve 4628, müzakerelere katılarak ve onlar hakkında bir inceleme sağlayarak. Ayrıca, enerji sektöründeki birleşme ve satın alma faaliyetleri ve sözleşmeleri, rekabet hukuku uyum projeleri, Türkiye Rekabet Kurumu başvuruları ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu lisans uygulamaları ve enerji hukuku ile ilgili konularda müvekkillere danışmanlık yapma konusunda kapsamlı uzmanlık ve bilgi birikimine sahiptir. onun asli uzmanlık alanıdır.

Yılmazer, Ağustos 2014'ten bu yana Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü'nün yönetim kurulu üyesi olmasının yanı sıra, Enerji Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi tarafından tavsiye edilen bir hakemdir. Ayrıca, kamu ve özel enerji sektörlerinde görev yapan çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlemekte ve doğal gaz ve elektrik hukuku konularında konferanslarda sıklıkla konuşmalar yapmaktadır. Yılmazer, anadili Türkçedir, profesyonel düzeyde İngilizce bilmektedir ve başlangıç ​​düzeyinde Rusça bilmektedir."