0553 313 94 23

Mehmet Topal'ın arka adalesinde yırtık

- Fenerbahçeli futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu

16 Mart 2019 Cumartesi 13:25
Mehmet Topal'ın arka adalesinde yırtık


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta sakatlanan Mehmet Topal'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanan tecrübeli futbolcunun sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

Maçın 54. dakikasında sakatlanan ve maça devam edemeyen Mehmet Topal'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Mehmet Topal, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı maçların aday kadrosuna da çağrılmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 13:25
  1. Demir Grup Sivasspor
  2. Fenerbahçe
  3. Futbol
  4. Mehmet Topal
  5. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydemir’den islamofobi tepkisi
    1. Aydemir’den islamofobi tepkisi
    2. Bağcılar Belediyesinin kekemelik kursu..
    3. Eyüpsultan'da çatı yanarken arkadaki..
    4. Kayakçılar Aslı Nemutlu adına..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul'a 3..
    6. Zaferin 104. yıl coşkusu 17 Burda AVM’..
    7. Yeni Zelanda saldırı kurbanlarını..
    8. Başkan Gülsoy’dan 18 Mart Şehitleri..
    9. Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye..
    10. Mustafa Pak: Ankara Yavaş’a da,..
    11. Sosyal medya fenomenleri, Diyarbakır’ı..
    12. Erdoğan: "Nasıl oluyor da dünyanın..
    13. "Alışık olduğumuz tablonun da ötesinde..
    14. Dumlupınar’da ’’İslam ve gençlik’’..
    15. Vali Bilmez, İpekyolu ilçesindeki..
    16. Erdoğan: "(Terörist) İstanbul'a..
    17. Tünel inşaatında göçük altında kalan..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sizlerin..
    19. Altınok’un Kepez projeleri..
    20. Irak’ın kuzeyinde 2 askerimiz şehit oldu
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler