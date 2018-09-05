Mehmet Özdilek'ten Beşiktaş yorumu: Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde final oynar...

Beşiktaşlı eski futbolcu ve deneyimli teknik direktör Mehmet Özdilek, siyah beyazlıların bu sezonki performansı ve genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



Milliyet'e konuşan Mehmet Özdilek, Beşiktaş'ın kadrosunun lig için yeterli olduğunu ve Avrupa Ligi'nde de yarı final veya final görebileceğini söyledi.

"KADRO LİG İÇİN YETERLİ"

Beşiktaş'ta Talisca çok önemli oyuncuydu. Onun yerine ideal bir oyuncuyu henüz koyamadı. Ljajic'in neler yapacağını çok iyi bilmiyoruz. Ama Beşiktaş'ın elindeki kadronun lig için yeterli olduğunu düşünüyorum.



"AVRUPA LİGİ'NDE YARI FİNAL, FİNAL GİBİ SONUÇLAR BEKLİYORUM"



Hatta Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final, final gibi sonuçlar bekliyorum. Çünkü Beşiktaş'ta yıllardır Avrupa'da oynama alışkanlığı var. Takım istikrarı, oyuncu istikrarı çok önemli