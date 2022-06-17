Mehmet Metiner Bülent Arınç’a patladı ‘İnşallah partimizden de ihraç olur’

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın "Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir." sözlerine sert şekilde yanıt verdi. "Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık." diyen Metiner, "Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum" açıklamasını yaptı.

Metiner, TV100'deki "Sağlı Sollu" adlı programda Arınç'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ben siyasette bu bulmaca işlerini pek sevmem. Bülent Arınç’a çağrı yapıyorum ‘Kral çıplak’ dediğinde, ne gördü, neden bu sözleri söyleme ihtiyacı hissetti? Çünkü sadece ‘Kral çıplak’ demekle yetinmiyor, ‘Çıkın, konuşun, bağırın siz de anlatın’ diyor

Bizim gönlümüzde bir yeri kalmamıştır. İnşallah partimizden de ihraç olur gider. Bülent Arınç’ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık. Onu partide tutanlara da yazıklar olsun diyorum. Kim olursa olsunlar. Biz kral çıplak demesini bilecek kadar yürek sahibi insanlarız ya. Mangal gibi yüreğimiz var. Arınç'ın cesareti varsa o aşağılık lafları edeceğine buyursun gelsin tv100'de karşılıklı konuşalım. En az onun kadar müktesabımız var

Yüce divan oylamasında Bülent Arınç ve arkadaşları Davutoğlu ekibi ‘Evet’ oyu kullandılar. İçimizde FETÖ’cüler vardı, onlar ayrıldılar siz onlar kadar bile şerefli değilsiniz. Hem içimizde durup hem arkamızdan hançerlemek namertliktir."