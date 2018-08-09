Mehmet Demirkol'un yeni adresi belli oldu!
Spor Toto Süper Lig yayıncısı BeIN Sports Türkiye, ünlü spor yazarı Mehmet Demirkol'u transfer ettiğini açıkladı.09 Ağustos 2018 Perşembe 14:59
Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile anlaştı. Açıklama yayıncı kuruluşun twitten hesabından yapıldı.
beIN SPORTS dün de efsane spiker Ercan Taner'i kadrosuna kattığı açıklamıştı.
Bu sezon beIN SPORTS'ta Süper Lig maçları dışında, Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague, İtalya, Fransa, İspanya ve Brezilya Ligi yayınları da yapılacak.
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