Mehmet Demirkol'un yeni adresi belli oldu!

Ünlü spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol yayıncı kuruluş beIN SPORTS ile anlaştı. Açıklama yayıncı kuruluşun twitten hesabından yapıldı.

beIN SPORTS dün de efsane spiker Ercan Taner'i kadrosuna kattığı açıklamıştı.

Bu sezon beIN SPORTS'ta Süper Lig maçları dışında, Şampiyonlar Ligi, TFF 1. Lig, EuroLeague, İtalya, Fransa, İspanya ve Brezilya Ligi yayınları da yapılacak.