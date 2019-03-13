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Mehmet Atalay’ın ismi spor salonuna verildi

Trabzon’un yetiştirdiği en başarılı bürokratlardan olan Mehmet Atalay’ın ismi İstanbul’da bir spor salonuna veriliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:02
Mehmet Atalay’ın ismi spor salonuna verildi

Trabzon’un yetiştirdiği en başarılı bürokratlardan olan Mehmet Atalay’ın ismi İstanbul’da bir spor salonuna veriliyor.


Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan spor salonuna “Değerleri yaşarken onore etmek” ilkesinden hareketle Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Mehmet Atalay’ın ismi verildi. Bahçelievler’in AK Partili Belediye Başkanı Osman Develioğlu, yarın yapılacak olan açılışa, tüm Bahçelievler halkını ve Trabzonluları davet etti. Bahçelievler Belediyesi’nin, Atalay’ın ismini bir spor salonuna vermesi takdirle karşılandı.



Mehmet Atalay kimdir?


Atalay, 1965 yılında Trabzon’un Of ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olan Atalay, meslek hayatına Trabzon Karadeniz Gazetesi’nde başlayarak Son Havadis, Tercüman ve Milli Gazete’de gazeteci-yazarlık yaptı. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Etkinlikleri Genel Müdürlüğü görevine başlayan Atalay, bu görevi 2000 yılına kadar sürdürdü. Genel Müdürlük görevinin yanı sıra Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın spor danışmanlığı görevini yürüttü. 2000 yılında Yeni Şafak Gazetesi Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Atalay, 2003 yılında başladığı Başbakan Başmüşavirliği’nin ardından, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne atandı.


Bu görevinde, Türkiye’nin organize ettiği Üniversite Oyunları’ndan, Gençlik Olimpiyatları’na, Akdeniz Oyunları’na Şampiyonlar Ligi finaline, Formula 1’den, MGP’ye, Dünya Basketbol Şampiyonası, Yüzme, Atletizm, Tenis şampiyonalarına kadar yapılmaz denilen organizasyonları gerçekleştiren Genel Müdür oldu.


Atalay, Gençlik ve Spor Genel Müdürü olarak Merkez Danışma Kurulu Başkanlığı, İstanbul Olimpiyat Hazırlık ve Düzenleme Kurulu As Başkanlığı, Üniversiade Hazırlık Düzenleme Kurulu üyeliği, TMOK Yönetim Kurulu üyeliği ve Olimpiyat İcra Kurulu Başkanlığı ile Türkiye Paralimpik Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü.


Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, 6 yıl süren bu görevinden 28 Kasım 2009 tarihinde istifa etti. Atalay, Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanlığını yaptı ve Uluslararası Organizasyonlar Başkoordinatörlüğü’ne getirildi. 2010-2015 yılları arasında Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü yaptı.


Çeşitli medya kuruluşu ve organizasyonları tarafından defalarca “Yılın Spor adamı” ve “Yılın Bürokratı” seçildi. 2006’da Avrupa Fair Play Birliği’nin ödülünü alan Atalay’ın en büyük ödülü ise 2008 yılında dünya sporunun patronu olanIOC’nin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi)“Gençlik ve Spor Ödülü’nü Başkan Jacques Rogge’nin elinden aldı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:02
  1. doğa

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