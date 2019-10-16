Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken 'anket' çıkışı: Bu ahlaksızlık!

Kendisine "Operasyon en çok hangi partiye yarar?" şeklinde anket araştırması teklifiyle gelindiğini söyleyen MAK Danışmanlık anket şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, söz konusu talebe sert tepki gösterdi.

Kulat, "Ülke tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak ahlaksızlıktır” dedi.

Kişisel Twitter hesabından isim vermeden bir kanalın kendisini davet ettiğini ve yayında harekatın en çok hangi partiye yarayacağını değerlendirmesini talep ettiğini ifade eden Kulat, “Ordumuz can siperhane savaşır, millet tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak bile ahlaksızlık” sözleriyle reddettiğini duyurdu.

Kulat'ın paylaşımı şöyle: