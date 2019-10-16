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Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken 'anket' çıkışı: Bu ahlaksızlık!

MAK Danışmanlık’ın sahibi Mehmet Ali Kulat, kendisine Barış Pınarı Harekatı’yla ilgili yapılan anket teklifine sert tepki gösterdi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
Mehmet Ali Kulat'tan dikkat çeken 'anket' çıkışı: Bu ahlaksızlık!

Kendisine "Operasyon en çok hangi partiye yarar?" şeklinde anket araştırması teklifiyle gelindiğini söyleyen MAK Danışmanlık anket şirketinin sahibi Mehmet Ali Kulat, söz konusu talebe sert tepki gösterdi.

Kulat, "Ülke tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak ahlaksızlıktır” dedi.

Kişisel Twitter hesabından isim vermeden bir kanalın kendisini davet ettiğini ve yayında harekatın en çok hangi partiye yarayacağını değerlendirmesini talep ettiğini ifade eden Kulat, “Ordumuz can siperhane savaşır, millet tek vücut olmuşken operasyonu iç siyaset bağlamında konuşmak bile ahlaksızlık” sözleriyle reddettiğini duyurdu.

Kulat'ın paylaşımı şöyle:

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:00
  1. Ordu
  2. Mehmet Ali Kulat
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. anket

YORUM YAZ

  • misafirmisafir35 dk önce
    Ahlaksızların boğulduğu bir ortamdayız.
  • YÜCEYÜCE52 dk önce
    Bazı pervasız medya ya en güzel cevabı vermiş, hemşehrim.

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