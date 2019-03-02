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Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?

Beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullanmasıyla bir tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli ve kaç yaşında?

02 Mart 2019 Cumartesi 13:57
Mehmet Akif Alakurt kimdir nerelidir?

Beklenmeyen bir kararla oyunculuğu bırakan Mehmet Akif Alakurt, sosyal medya hesabından Türk kadınlarına hakaret ederek, "Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin." ifadelerini kullanmasıyla bir tüm dikkatleri üzerine çeken Mehmet Akif Alakurt kimdir? Mehmet Akif Alakurt nereli ve kaç yaşında?

Aslen Ordu Fatsa’lı olan Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde doğdu. İstanbul’da Kadırga ve Kumkapı’da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans’a bağlı olarak modellik yapmaya başladı. 2000 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye’nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılanBest Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D’de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı. 2006 yılında, ATV’de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere ile paylaştığıSıla dizisi, Alakurt’un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütünTürkiye’de tanınır hale geldi.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 13:57
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