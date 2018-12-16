Medipol Başakşehir'den transfer bombası Manuel Fernandes!

Süper Lig’de 16. hafta geride kalırken farkla zirvede yer alan Turuncu-Lacivertliler, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Özellikle orta sahaya takıma seviye atlatacak bir oyuncu arayışında olan İstanbul ekibinin bir süredir listesinde bulunan Manuel Fernandes’i bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi’ne Galatasaray’ın grubunda sonuncu olarak havlu atan ve yıldız oyuncuyu satma kararı alan Rus ekibinin Başakşehir’in önerisini kabul ettiği bildirildi.

Menajeri tamam

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı ifade edilirken kulüpler arasındaki görüşmede de çok önemli mesafe katedildiği gelen haberler arasında.

Bu hafta içerisinde bir araya gelecek olan kulüplerin kalan küçük pürüzleri de giderip transfere resmiyet kazandırmaları bekleniyor. (Fanatik)