Medipol Başakşehir'den sürpriz transfer hamlesi! Fenerbahçe'de forma giyen...

Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ile birlikte şampiyonluk yarışı veren ve tarihinde ilk kez bir şampiyonluğa çok yakın olan Medipol Başakşehir'de transfer çalışmaları şimdiden başladı.

Sürpriz transfer hamlesi!

Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe ile yollarını ayırması planlanan Roman Neustadter'i kadrosuna istediği iddia edildi.



Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir için flaş bir iddia gündeme geldi. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile yollarını ayırmak üzere olan savunma oyuncusuna göz dikti.



Sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözü ile bakılan Roman Neustadter'i Abdullah Avcı'nın çok beğendiği ve sezon sonunda savunma oyuncusunu bonservis bedeli ödemeden transfer etmek istediği öne sürüldü.