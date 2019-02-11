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Medipol Başakşehir'den çok sert açıklama: Olumsuz algı ve bir çok asılsız iftiranın ardından...

Medipol Başakşehir Kulübü resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 02:56
Medipol Başakşehir'den çok sert açıklama: Olumsuz algı ve bir çok asılsız iftiranın ardından...

Süper Lig'in 21. haftasını lider kapatan Medipol Başakşehir, resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

İşte Medipol Başakşehir'in yayınladığı o açıklama: 

''Özellikle ligin ikinci yarısının başladığı günden itibaren, Başakşehir Futbol Kulübü hakkında sistemli bir şekilde oluşturulan olumsuz algı, ve bir çok asılsız iftiranın ardından, dün ve bugün Lig'in puan durumunu doğrudan etkileyen, son derece düşündürücü hakem hataları oluşmuştur. Başakşehir Futbol Kulübünün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz.''


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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 02:56
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