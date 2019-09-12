Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları



İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 4. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü sahasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. İdman, pas-şut çalışmalarının ardından orta-şut uygulamalarıyla sona erdi. Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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