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Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları

07 Şubat 2019 Perşembe 14:57
Medipol Başakşehir'de Erzurumspor maçının hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ile başladığı bildirildi.

İdmanda koordinasyon ve çabukluk çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapıldığı belirtildi. Dar alan oyun çalışması ile devam eden antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.



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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 14:57
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