THY- Euroleague
0553 313 94 23

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Mağlup olmadık, puan puandır

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 berabere kaldıkları Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

16 Aralık 2018 Pazar 02:11
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Mağlup olmadık, puan puandır

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini belirten Abdullah Avcı, "Galatasaray'ı tarif ettiğinizde iki tane ligin topla oynama seviyesi yüksek ve pas yapan iki takımıydık. Galatasaray hücum opsiyonlarında kısa ve net ama beklerin içeride çok derinlikli olduğu ve dar alandan geniş alana çıkınca tehlikeli olacak bir takımdı. Savunmadan hücuma geçişlerinde önde hızlı kenar oyuncuları olması ve hızlı oyuncuları olmasının planları vardı maç öncesinde. Bizim topa sahip olmaya devam edim çalıştığımız, merkez kapalı, kenarlara yönlendirecek bir oyunumuz vardı. Kenar ortalara daha çabuk gitmemiz lazım, yediğimiz gol kenar ortada penaltıdan geldi. İlerleyen sürelerde topa daha fazla sahip olmayı ve Galatasaray'ın buna müdahale edemeyeceğini düşünüyorduk. İlk yarı biraz acele edip final pası atan ve 2. yarıda bunu daha dengeli yapan bir takımdık. İlk yarı onlar bizden daha fazla topa sahip oldular ama öndeydik, bekleme gibi bir durumumuz vardı." dedi.

"Mağlup olmadık,puan puandır''

Açıklamalarına devam eden Abdullah Avcı, "Galatasaray kendi evinde seyirci baskısıyla şiddetli baskı yapıyordu. Bu baskıyı nasıl kırabileceğimizi gösterdik. Kazanmak için fırsatları yakaladık, daha da yakalayabilirdik, sonuç böyle oldu. Kazanmak istiyorduk ama kazansaydık da lig bitmeyecekti. Galatasaray'da sahaya çıkan 11'in 9'u geçen sene oynuyordu. Bu bir final maçı değildi. Biz farkı koruduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yola devam. Mağlup olmadık, puan puandır." diye konuştu.

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 02:11
  1. Medipol Başakşehir
  2. Abdullah Avcı
  3. Galatasaray
  4. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD Deyrizor'da yine cami vurdu
    1. ABD Deyrizor'da yine cami vurdu
    2. İran'dan "Washington'la doğrudan..
    3. Erman Toroğlu'ndan Başakşehir..
    4. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    5. Cenk Tosun'lu Everton, Manchester City..
    6. Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için..
    7. Ali Ece Fatih Terim'e seslendi: Başkan..
    8. Parlamenterlerarası Kudüs Platformu..
    9. "Hayal kırıklığına uğradık”
    10. BAE'den Türkiye'ye tehdit gibi..
    11. YPG'li teröristler Suudi gazetesine..
    12. AB'den Türkiye'ye küstah mesaj!..
    13. TCDD eski genel müdürü Karaman'dan..
    14. ABD bütçesi 205 milyar dolar açık verdi
    15. Brexit sonrası AB'den İngilizlere..
    16. 'Uyanık' Rum liderden Türkiye'ye yeni..
    17. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    18. Moody's'ten çarpıcı yorum: ABD..
    19. Sarı Yelekliler Fransa sokaklarına..
    20. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Hangi hastalığa hangi bölümden randevu alınır?
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Sevilay Yılman ile Nihat Genç çarpıştı!
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Aile hekimliğinde yeni dönem
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Sağlığını ona borçlu! 18 liraya aldı, 10 bin liraya bile satmıyor
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi
    Önder'in ilk ziyaretçisi şaşırtmadı! Cezaevinden mesaj gönderdi

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    Efsane aldatmaca! İndirim de tedarik de fos çıktı
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok
    İsrail merkezli kukla devlete izin yok