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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Futbolcular beyin satın almalı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 03:24
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Futbolcular beyin satın almalı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Spor'a konuk oldu ve takımın gelişimiyle birlikte Türk futbolu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Dengeli oyun''

Dengeli oyun, bugün 11 parçanın beraber hareket ettiği oyundur. Saldır saldır oyunu çok tercih ettiğim bir oyun değil. Bugün futbolda böyle bir oyun yok. Başkaları oynatabilir. Beraber savunma ve hücumda planlanan bir oyun yapısınndan yanayım.

" Avrupa standartının üstündeyiz''

Topun oyunda kalma süresinde en yüksek takımız. Avrupa standartının üstündeyiz. Ben hatta yayıncı kuruluşla ilgili espri yaptım. Bu parayı isteyeceğiz diye. Onlar bu oyunu bize oynayalım diye veriyorlar. Biz de bu topu içeride daha fazla tutuyoruz.

"Futbolcuların beyin satın alması lazım''

Bugün bu seviyede oyuncularımızın beyin satın alması lazım. Ben bunu yapıyorum. Fiziksel, zihinsel departman... Kişisel gelişim konusunda artık bunlar çok önemli. Bu oyun artık buralara gitti çünkü. Bu anlamda profesyonel futbolcuların beyin satın alması lazım.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 03:24
  1. Medipol Başakşehir
  2. Abdullah Avcı
  3. Teknik direktör

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