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Medipol Başakşehir "Dört büyüklere" boyun eğmiyor

- Turuncu-lacivertliler, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı- Söz konusu müsabakalarda "Dört büyükler"in kalesini 43 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 27 gol gördü- Abdullah Avcı'nın ekibi, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı son 6'şar maçı ise kaybetmedi

16 Aralık 2018 Pazar 12:30
Medipol Başakşehir "Dört büyüklere" boyun eğmiyor


İSTANBUL (AA) - HİLMİ SEVER - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kalan lider Medipol Başakşehir, "Dört büyüklere" boyun eğmiyor.

Turuncu-lacivertli takım, 2016'dan bu yana Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda, "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta sadece 3 yenilgi yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet alırken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.


- 43 gol attı, 27 gol yedi

Turuncu-lacivertli ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile oynadığı son 27 maçta gol sayılarında da rakiplerine büyük üstünlük kurdu.

Söz konusu mücadelelerde rakip fileleri 43 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 27 gol gördü.

Abdullah Avcı'nın ekibi yalnızca 5 maçta gol sevinci yaşayamazken, 9 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.


- Galatasaray'a karşı tek yenilgi


Medipol Başakşehir, Galatasaray ile 2016'dan bu yana oynadığı 7 maçta rakibine yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Dün oynanan mücadale ile birlikte 2 maçta sahadan beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, 4 maçı kazandı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 9 gol gördü.



- Fenerbahçe'ye karşı 2 yenilgi


Medipol Başakşehir, bu süreçteki 2 yenilgisini ise Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda aldı. Turuncu-lacivertliler, iki sezon önce Kadıköy'de oynanan mücadeleyi 1-0, geçtiğimiz sezon da sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kaybetmişti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştığı rakibi karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda rakip kaleye 10 gol gönderirken, kalesinde de 10 gol gördü.


- Beşiktaş'a karşı yenilgi yok


Medipol Başakşehir, bu süreçte Beşiktaş ile ligde oynadığı 6 maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılmadı.

Turuncu-lacivertli ekip, siyah-beyazlı takımla yaptığı 6 maçın 3'ünü kazanırken, 3 maç da beraberlikle sona erdi.

Söz konusu maçlarda Beşiktaş filelerini 9 kez havalandıran Medipol Başakşehir, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.


- Trabzonspor'a karşı da kaybetmedi


Medipol Başakşehir, Beşiktaş gibi Trabzonspor ile de bu süreçte oynadığı maçlarda mağlubiyet almadı.

Bu dönemde Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmalarda 3 galibiyet alan turuncu-lacivertliler, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Altı maçta rakip kaleye 7 gol gönderen Abdullah Avcı'nın ekibi, kalesinde ise 3 gol gördü.


- Medipol Başakşehir'in "Dört büyükler" ile maçları


- Galatasaray

Tarih Organizasyon Maç Skor
06.03.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 3-3
04.11.2016 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 1-2
04.02.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Galatasaray 2-1
10.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 4-0
16.11.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 5-1
15.04.2018 Spor Toto Süper Lig Galatasaray-Medipol Başakşehir 2-0
15.11.2018 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Galatasaray 1-1

- Beşiktaş

Tarih Organizasyon Maç Skor
14.02.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 2-2
26.11.2016 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1
30.04.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 3-1
23.10.2017 Spor Toto Süper Lig Beşiktaş-Medipol Başakşehir 1-1
18.03.2018 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 1-0
03.11.2018 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Beşiktaş 1-0

- Fenerbahçe

Tarih Organizasyon Maç Skor
09.05.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-1
21.08.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 1-0
22.01.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 1-0
26.04.2017 Ziraat Türkiye Kupası Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 2-2
17.05.2017 Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-2
09.09.2017 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 2-3
11.02.2018 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Fenerbahçe 0-2
07.10.2018 Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe-Medipol Başakşehir 0-0

- Trabzonspor

Tarih Organizasyon Maç Skor
10.04.2016 Spor Toto Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 1-1
17.12.2016 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 1-0
21.05.2017 Spor Toto Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 0-0
17.09.2017 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-2
18.02.2018 Spor Toto Süper Lig Trabzonspor-Medipol Başakşehir 0-1
12.08.2018 Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0



Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 12:30
  1. Futbol
  2. Medipol Başakşehir
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. SÜPERLİG

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