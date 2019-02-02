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Medipol Başakşehir, Akhisar deplasmanında

- Turuncu-lacivertli ekip, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak

02 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
Medipol Başakşehir, Akhisar deplasmanında


İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 19 maçta 41 puan toplayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk iki maçını kazanmayı başardı.

Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Ligin ikinci yarısına Beşiktaş ve Çaykur Rizespor yenilgileri ile başlayan Akhisarspor ise 17 puan ve averajla son sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de bu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.


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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 10:06
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