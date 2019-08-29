Medical Park, Elazığ Belediyespor’un sağlık sponsoru oldu

TFF 3. Lig ekiplerinden Elazığ Belediyespor FK ile Medical Park arasında sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzalandı.

Medical Park Elazığ Hastanesi, TFF 3. Lig temsilcisi Elazığ Belediyespor FK ile sağlık sponsorluğu için anlaşmaya vardı. Hastanede düzenlenen imza törenine Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, Teknik Direktör Alaattin Tutaş, Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ile Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten katıldı. Karşılıklı imzalar atılarak sponsorluk anlaşması başlatıldı.

1 Eylül’de sezonu açacaklarını belirten Kulüp Müdürü Metehan Kaçar, “Sezon başlamadan önce sağ olsunlar Medical Park ailesiyle sağlık sponsorluğu sözleşmesi imzaladık. Bütün sporcularımızın sağlık hizmetleri Medical Park üzerinden yapılacak. Ben kendilerine şimdiden teşekkür ediyorum. Hayırlı olmasını ve bize uğurlu gelmesini diliyorum. İnşallah daha mutlu günlere birlikte ulaşırız” dedi.

Türkiye’de bir çok spor kulübüne sponsorluklarla destek olduklarını belirten Hastanenin Genel Müdürü Op. Dr. Mahmut Yıldız ise, “Bir çok kulübün yanındayız. Elazığ Belediyespor’la 2019-2020 Sezonu için bir sağlık sponsorluğu anlaşmamız oldu. Hem futbolcularımız, hem çalışanlarımız hastanemizden sağlık alanında sporsorluk kapsamında faydalanacaklar. Elazığ’da sosyal sorumluluk projelerimiz de var. İl Özel İdare Kadın Basketbol takımımızın, Elazığ SYSK Kadın Hentbol takımımızın da sponsoruyuz. Elazığ ASKF’nin yaklaşık 5 binin üzerinde sporcunun sağlığı ile ilgilenmiştik. 2019-2020 sezonu inşallah Elazığımız’ın tüm branşlardaki sporcuları için başarılı geçecektir. Elazığ Belediyespor’un da ben başarılı olacağına inanıyorum. Çok güzel bir yönetimleri, iyi bir hocaları var. Belediye başkanımızın ve diğer arkadaşlarımızın desteğiyle üst liglerde görmek istediğimiz bir takımımız olur inşallah” şeklinde konuştu.