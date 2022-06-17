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Siyaset Meclis komisyonunda ilginç an! CHP’li vekilin elinde görenler şaşkına döndü
Siyaset

Meclis komisyonunda ilginç an! CHP’li vekilin elinde görenler şaşkına döndü

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, 1 haftalık kızı Derin’i Komisyon’a getirip, sürpriz yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 12:32:00 - 2022-06-17 12:32:18

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu (KİT), Halk Bankası A,Ş.’nin yıllık raporlarını görüşmek üzere toplandı.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, geçen hafta dünyaya gelen kızı Derin’i komisyon toplantısına getirerek sürpriz yaptı. Derin bebek bir anda komisyonun ilgi odağı oldu. Komisyon üyeleri ve katılımcılar Yavuzyılmaz’ı tebrik etti.

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