Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu

İmamoğlu'na yayında İBB Meclisi'nde çoğunluğun CHP'de olduğu da hatırlatıldı.

İmamoğlu, "Mecliste çoğunluğu aldınız, 'Engelleniyorduk, hemen yapacağız" diyeceğiniz ilk 3 proje ne olacak?” sorusuna da yeni bahanesiyle cevap verdi: Tek başına meclisle de bitmiyor.

İmamoğlu'nun cevabı şöyle oldu: "Eee tapu bekleyenler var. Şu plan, bu plan diyemem, tek başına meclisle de bitmiyor."