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Gündem Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu
Gündem

Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu

Yeniakit Publisher
2024-04-04 22:43:00 - 2024-04-04 23:08:38

NOW TV canlı yayınına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk 3 icraatiniz ne olacak?" sorusuna cevap veremedi.

İmamoğlu'na yayında İBB Meclisi'nde çoğunluğun CHP'de olduğu da hatırlatıldı.

İmamoğlu, "Mecliste çoğunluğu aldınız, 'Engelleniyorduk, hemen yapacağız" diyeceğiniz ilk 3 proje ne olacak?” sorusuna da yeni bahanesiyle cevap verdi: Tek başına meclisle de bitmiyor.

İmamoğlu'nun cevabı şöyle oldu: "Eee tapu bekleyenler var. Şu plan, bu plan diyemem, tek başına meclisle de bitmiyor."

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