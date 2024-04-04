Meclis çoğunluğu da ona yetmiyormuş ‘Engelleniyorum’ diyen Ekrem yeni bahaneyi buldu
NOW TV canlı yayınına katılan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İlk 3 icraatiniz ne olacak?" sorusuna cevap veremedi.
İmamoğlu'na yayında İBB Meclisi'nde çoğunluğun CHP'de olduğu da hatırlatıldı.
İmamoğlu, "Mecliste çoğunluğu aldınız, 'Engelleniyorduk, hemen yapacağız" diyeceğiniz ilk 3 proje ne olacak?” sorusuna da yeni bahanesiyle cevap verdi: Tek başına meclisle de bitmiyor.
İmamoğlu'nun cevabı şöyle oldu: "Eee tapu bekleyenler var. Şu plan, bu plan diyemem, tek başına meclisle de bitmiyor."
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