Meclis Başkanı'ndan "Helal olsun" dedirten hamle! Tebrikler Numan Kurtulmuş

Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Gazze konusunda yaptığı konuşmaları bir kitapta toplamasını takdir etti. Aytuğ, Kurtulmuş'un bu adımıyla Gazze konusundaki net tavrını kalıcı hale getirdiğini belirtti. Aytuğ, yazılı metinlerin sözden daha kalıcı olduğunu vurgularken, Kurtulmuş'un Gazze ile ilgili fikirlerini yazılı hale getirerek büyük bir iş başardığını söyledi. Aytuğ, bu çalışmanın gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş harika bir iş yapmış. Bugüne kadar Meclis çatısı altında, üniversite panellerinde, açılış törenlerinde ve uluslararası toplantılarda Gazze hakkında yaptığı konuşmaları bir kitapta toplamış.

Bunu önemsiyor ve takdir ediyorum. Çünkü bizim ülkemizde laf, suya yazılan yazı kadar uçucudur. Kalıcı olan ise her daim yazılı metinlerdir. Kurtulmuş bunu iyi bildiği için Gazze konusundaki net tavrını, aydınlatıcı gerçekleri ve neredeyse her satırından ayrı bir ders damıtılacak verimli fikirlerini kalıcı kılmayı başarmış.

Numan Kurtulmuş da benim gibi şanslı olanlardan. Bizler kalem erbabı olarak ardımızda çocuklarımız, torunlarımız ve vatanını seven herkes için yazılı belgeler bırakıyoruz. Bırakıyoruz ki, at izi it izine karıştığında yerimiz, yurdumuz ve duruşumuz belli olsun!.."

