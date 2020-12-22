MEB'den Bilim ve Sanat Merkezleri öğretmenlerine mesleki gelişim eğitimi desteği

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yürütülen planlama çerçevesinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) görevli tüm öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimi alması sağlandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, BİLSEM'lerde görevli öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimleri ile ilgili paket bir program hazırlayarak, tüm öğretmenlerin bu eğitimden yararlanabilmesi için çalışma yürüttü.

Bu kapsamda hayata geçirilen proje başarılı bir şekilde tamamlandı ve BİLSEM'lerde görevli tüm öğretmenler mesleki gelişim eğitimi aldı.

Eğitimlere Savunma Sanayii Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşlar destek verdi.

- "Bu yıl tüm öğretmenlerimize bu imkanı sağlamak istedik"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuya ilişkin değrelendirmesinde, 81 ilde bulunan 183 BİLSEM'de yıllardan beri özel yetenekli öğrencilere başarılı bir şekilde ilave destek eğitim programlarının verildiğini anlattı.

BİLSEM'lerin imkanlarını sürekli zenginleştirdiklerine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:

"En son tüm BİLSEM'lerde 1000 kitaplık kütüphane kurduk. BİLSEM'lerde 2 bin 223 öğretmenimiz görev yapıyor. Öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimleri sunulan hizmetin doğrudan kalitesini etkiliyor. Bu nedenle bu yıl tüm öğretmenlerimize bu imkanı sağlamak istedik. Bu amaçla diğer kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri yaparak BİLSEM'lerde görev yapan öğretmenlerimiz için 19 branş alanına yönelik 51 farklı eğitim planı düzenledik. Bu eğitimlere katılan 7 bin 670 öğretmenimizin tamamı en az 1, büyük bir kısmı da birden fazla eğitim aldı."

BİLSEM'lere desteklerinin 2021 yılında da devam edeceğini vurgulayan Selçuk, "Süreci başarılı bir şekilde koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve süreci yürüten Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma ekibine teşekkür ediyorum." diye konuştu.