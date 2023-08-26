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Gündem MEB talimatı verdi! Öğretmenlere zorunlu olacak
Gündem

MEB talimatı verdi! Öğretmenlere zorunlu olacak

Yeniakit Publisher
2023-08-26 16:58:00 -
MEB talimatı verdi! Öğretmenlere zorunlu olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim-öğretim yılına ilişkin hayata geçirilecek yeni düzenlemeleri duyurdu.

Bakan Tekin, yeni eğitim-öğretim yılında öğretmenlerin beyaz önlük giymeye teşvik edileceğini açıkladı.

MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılına ilişkin illere yazı gönderildi. Bakanlık öğretmenlerin, mesleki temsil ve öğrencilere rol model olmaları bakımından önlük giymeye teşvik edileceğini belirtirken, göreve yeni başlayan öğretmenler için de başta barınma ihtiyacı olmak üzere tüm tedbirlerin alınacağını ifade etti.

Valiliklere de bildirildi!

Öğretmenlerin okulda beyaz önlük giymeleri konusunda valiliklerin gerekeni yapmasını isteyen Bakan Tekin, şöyle konuştu:

Bir başka husus öğretmenler odası toplantılarında da dile getirilen öğretmen arkadaşlarımızın okullarda, bir eğitimciye, bir öğretmene yakışır şekilde giyinmesi açısından beyaz önlük uygulamasının yine valiliklerimizce tespit edilmesini arzu ediyoruz, bunu da genelgemizde zikrettik.

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