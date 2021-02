MEB kırtasiye yardımı ne zaman? Kırtasiye yardımı ne kadar oldu?

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kırtasiye yardımı sağlanmaktadır. Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene eylül ayının başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu yardım desteği en son 2020 yılında 7 Eylül tarihinde yapıldı. Kırtasiye yardımı, her eğitim öğretim yılının başlangıç tarihlerine denk getirilmektedir.

Kırtasiye yardımı ne kadar oldu?

Okullar açılmadan önce öğretmenlere verilen bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında 1210 TL olarak açıklandı. Bu ödenek Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki özel bir heyet tarafından belirlenmektedir. Söz konusu ödeneğin damga vergisi çıkarılmış şeklinde net tutarı 1200 lira 82 kuruştur. Kırtasiye yardımı olarak bilinen bu ödenek her yıl öğretmenlerin hesaplarına hazırlık ödeneği olarak yatırılmaktadır.

Bu yıl kırtasiye yardımı ödeneğine 2,5 oranında zam getirildi. Her yıl kırtasiye yardımı, belli zam oranlarıyla arttırılmaktadır.