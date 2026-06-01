MEB bursluluk sınavı sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) sonuçları açıklandı.
Sınava katılan 5. sınıftan 11. sınıfa kadar binlerce öğrenci ve veli, sonuçlarını MEB'in resmi internet siteleri üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte burs almaya hak kazanan öğrenciler de netlik kazandı.
İOKBS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
MEB, sınav sonuç belgelerini adayların adreslerine posta yoluyla göndermeyecek.
Öğrenciler sonuçlarına internet üzerinden erişebilecek. Sonuç sorgulama işlemleri Bakanlığın resmi internet siteleri aracılığıyla yapılacak.
Adaylar sonuçlarını meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adreslerinden görüntüleyebilecek.