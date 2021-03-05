Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen atanmasına ilişkin kılavuzun yayımlanması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da katıldığı eğitim programında yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağını belirtti. Söz konusu açıklamada branş dağılımı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda atamalarının yapılacağını da duyurdu. Öğretmen adayları ise bu açıklamaların üzerine 20 binlik ilanın kamuoyuna duyurulması ve daha sonra da ek atama ilanının açıklanmasını bekliyor. Peki, MEB 20 bin öğretmen ataması ilanı yayımlandı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması ne zaman?

MEB 20 bin öğretmen ataması ilan kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Ömer İnan alınacak sayının belli olmasının ardından kılavuzun yayımlanmasının çok zaman almayacağını programlarında belirtti. MEB Bakanı Ziya Selçuk, öğretmen atamasında branşlara göre dağılım hususunda iki farklı taslak üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Selçuk, sürecin çok uzamadan kamuoyuna duyurulacağını da ifade etti. Dolayısıyla bir haftalık süre zarfında ilanın yayımlanması ön görülüyor.