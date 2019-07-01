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Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Süper Lig’in geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray’da transferler devam ederken, Mbaye Diagne’nin Suudi Arabistan’a gideceği konuşuluyordu. Mbaye Diagne'den Arabistan transferine ilişkin son dakika açıklama geldi. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak mı? Mbaye Diagne Arabistan’a mı transfer olacak? Mbaye Diagne kimdir?

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak mı?

Süper Lig’in geçtiğimiz sezon şampiyonu Galatasaray’da transferler devam ederken, Mbaye Diagne’nin Suudi Arabistan’a gideceği konuşuluyordu. Mbaye Diagne'den Arabistan transferine ilişkin son dakika açıklama geldi. Mbaye Diagne Galatasaray’dan ayrılacak mı? Mbaye Diagne Arabistan’a mı transfer olacak?

Mbaye Diagne kimdir?

Adı bir süredir Arabistan takımlarıyla anılan Mbaye Diagne, transferine dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mbaye Diagn:"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Hiç bir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler." diyerek Arabistan’a transfer için kapıları kapattı.

Juventus'ta bulunduğu süre boyunca sırayla Ajaccio, Lierse, Al Shabab ve Westerlo'ya kiralanan Diagne, 2015'in yazında 1.15 milyon euro karşılığında Juventus'tan ayrılıp Macar ekibi Ujpest'in yolunu tuttu. Ujpest'te bir buçuk sezon geçiren Senegalli golcü, 2016'nın Şubat ayında Çin ekibi Tianjin Teda'ya transfer oldu. Diagne, Çin macerasının ardından da 2018'in Ocak ayında Kasımpaşa'ya gitti.

Kariyerinin en iyi dönemlerini Kasımpaşa'da geçiren 26 yaşındaki Senegalli golcü, henüz milli takım forması giymedi.

Mbaye Diagne Süper Lig'de kaç gol attı?

Mbaye Diagne, Süper Lig'de 2018-19 sezonunda forma giydiği 17 maçta 20 gol kaydetti. Süper Lig'de şu ana kadar toplam 34 maça çıkan Diagne, bu maçlarda 32 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

 

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:51
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