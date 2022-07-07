Mazota indirim mi var? Mazot ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları:

Motorin indirim var mı? NTV'nin haberine göre, brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de bu Cuma motorinde 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti. Brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda Cuma gününden itibaren 2,10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 26,69 TL

Benzin litre fiyatı 25,17 TL

LPG litre fiyatı 10,69 TL

Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 27,54 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,66 TL

İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 27,54 TL

Benzin litre fiyatı 25,29 TL

LPG litre fiyatı 10,56 TL